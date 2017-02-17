В МВД пояснили, почему считают необходимым ужесточить штрафы за неповиновение полицейским

За последние годы число возбужденных уголовных дел по фактам применения насилия в отношении представителя власти имеют тенденцию роста - А.Садубаев.

Директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев на своей странице в Facebook пояснил, почему в Казахстане необходимо ужесточить штрафы за неповиновение полицейским, сообщает Zakon.kz.





«За последние годы число возбужденных уголовных дел по фактам применения насилия в отношении представителя власти имеют тенденцию роста. К примеру, только в прошлом году было возбуждено около 600 уголовных дел, в 2015 – 500, в 2014 – свыше 300, - написал он. - В этой связи, для повышения охраны жизни и здоровья всех сотрудников государственных органов предложено ужесточить наказание по ч. 1 ст. 380 УК, путем увеличения размера штрафа с 2 000 до 5 000 МРП (с 4,5 млн. до 11,5 млн. тенге) и лишения свободы с 2 до 5 лет, тем самым отнеся его к категории преступлений средней тяжести».





По его словам, данная поправка исходит из норм законодательства, ст. 41 УК предусматривает за преступления штраф в пределах от 500 до 10 000 МРП.





При этом А.Садубаев отметил, что в каждом случае размер штрафа устанавливается судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения.





«Естественно, был изучен и мировой опыт, это общепринятая практика, сотрудник правоохранительного органа, призванного обеспечивать безопасность граждан, должен быть защищен от преступных посягательств.

Вместе с тем, для объективности и полноты картины, МВД принимаются меры по обеспечению всех сотрудников наружных служб переносными регистраторами. Тогда никто из задержанных нарушителей не сможет утверждать, что он не совершал преступления, и что полицейские превысили свои должностные обязанности», - заключил представитель МВД.



