В Мангистауской области 2 руководителя госоргана привлечены к дисциплинарной ответственности

В 2016 году департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области проведено 9 заседаний Совета по этике, где рассмотрено 60 вопросов, 40 из них дисциплинарные дела в отношении государственных служащих, сообщает Zakon.kz. Об этом на брифинге рассказал и.о. руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области Ерлеген Мендалиев.





Он отметил, что в отношении 24 государственных служащих внесены рекомендации. По результатам рассмотрения рекомендаций 8 госслужащих, допустивших правонарушения, дискредитирующие государственную службу, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде объявления предупреждения о неполном служебном соответствии. Остальные 16 привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение этических норм.





« При этом среди 24 привлеченных 2 руководителя госорганов, 1 заместитель акима города, 1 заместитель руководителя госоргана, 1 руководитель аппарата акима района, 3 акима села, 12 руководителей отделов и 4 главных специалиста. Нами анализируются все опубликованные в СМИ критические материалы в отношении госслужащих области и принимаются соответствующие меры », - пояснил Мендалиев.





По его словам, в прошлом году в ходе мониторинга публикаций на страницах местных СМИ выявлено 6 критических материалов в отношении работников госорганов, по которым приняты соответствующие решения.





Так, по результатам проведенной Секретариатом Совета по этике проверки на основании публикации, размещенной на страницах сайта газеты «Лада.кз» уволен с занимаемой должности руководитель аппарата акима Мангистауского района Л.Жонасов. Было установлено, что Жонасов управлял автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



