За получение взятки в 1 млн тенге задержан начальник ЛОВД станции Костанай

Департаментом Национального Бюро по противодействию коррупции по Костанайской области с поличным при получении взятки 1 млн. тенге задержан начальник ЛОВД на станции Костанай подполковник полиции Е.Сапаров, сообщает Zakon.kz.





«Последний получил взятку через своего первого заместителя майора полиции Батталова Ч.О. от главного инженера Костанайского отделения магистральных сетей филиала АО НК «Казақстан Темір Жолы» за не привлечение к уголовной ответственности и прекращение досудебного расследования», - сообщает ведомство.

Сапаров Е.Р. задержан на основании ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УВД г. Рудный.





Проводится досудебное расследование.



