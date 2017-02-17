После попытки ограбления в школе Павлодара скончалась вахтерша

В результате стресса, полученного от того, что в среднюю общеобразовательную школу №12 имени Калижана Бекхожина проник преступник, пострадала вахтер учебного заведения,

Вечером 11 февраля у нее поднялось давление, а на следующий день ее отвезли в больницу, где женщина скончалась.

Напомним, случай произошел на этой неделе . 40-летний житель Акмолинской области проник в здание школы и пытался вытащить оттуда сумку завуча, в которой были документы, сотовый телефон и 20 тысяч тенге. 14 февраля пресс-служба ДВД области распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что вора задержала школьный инспектор, "загородив выход".





"Мужчина пытался вырваться из хрупких рук инспектора, но Махаббат, не растерявшись, сумела противостоять его действиям. За время ее профессиональной деятельности это ее первое задержание, которое она наверно запомнит на всю жизнь» - говорилось в пресс-релизе.





Между тем, ученики 12 школы, комментируя эту новость в соцсетях, возмутились, что никто из взрослых не сказал "спасибо" за задержание ученику девятого класса. Как подтвердила агентству завуч школы Майра Боранбаева, настоящим героем стал ученик 9 класса Нариман Муканов.









- Вор, схватив мою сумку, пытался бежать, - рассказывает Майра Боранбаева. - Я крикнула, на что быстро отреагировал вешавший стенгазету ученик, спортсмен Нариман. Он не испугался, схватил взрослого мужчину, и не дал ему убежать. После на помощь Нариману сбежались другие, подошла инспектор и вызвала полицию.



