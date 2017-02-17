Казахстан и далее будет оказывать необходимое содействие по стабилизации ситуации в Сирии

Итоги Международной встречи по Сирии в Астане подвели в МИД РК.

Переговоры в Астане были направлены на обеспечение практического прогресса в процессе сирийского урегулирования через реализацию договоренностей, достигнутых на первой встрече 23-24 января 2017 года и касающихся согласений о перемирии, сообщает МИД РК, передает Zakon.kz.





«Делегации выразили признательность за организацию встречи и высоко оценили практический вклад Президента Нурсултана Назарбаева в поиск путей урегулирования сирийского кризиса на платформе Астаны. По итогам двухдневных переговоров страны-гаранты сообщили о согласовании положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий», - говорится в сообщении.





В числе задач группы – обеспечение размежевания групп вооруженной оппозиции от террористических организаций и укрепление мер доверия для продвижения политического урегулирования сирийского конфликта. Совместная группа будет регулярно проводить консультации по вопросам соблюдения сторонами режима прекращения боевых действий, расследовать случаи нарушения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, предотвращать эскалацию насилия и содействовать облегчению гуманитарной ситуации в Сирии.





Кроме того, достигнута договоренность о продолжении работы над документами по фиксации нарушений режима прекращения огня и районам, присоединившимся к перемирию.





« Казахстан приветствует достигнутые договоренности и рассматривает результаты очередного заседания Астанинского процесса как практический шаг в создании условий для продвижения межсирийского диалога, в том числе на предстоящих переговорах под эгидой ООН в Женеве , - отметили в МИДе. - Казахстан готов и далее оказывать всё необходимое содействие международным усилиям по стабилизации ситуации в Сирии, в особенности через свое участие в работе Совета Безопасности ООН».





Напомним, в столице Казахстана 15-16 февраля 2017 года прошла очередная встреча высокого уровня в рамках Астанинского процесса по Сирии. Во встрече приняли участие делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, стран-гарантов режима прекращения огня – России, Турции и Ирана, а также Иордании, Организации Объединенных Наций, в качестве наблюдателей – США.



