Канат Ислам оказался легче Робсона Ассиса на официальном взвешивании перед боем

Бой Ислама и Ассиса в прямом эфире покажет телеканал "Казахстан". Трансляция пройдет завтра, 18 февраля, и начнется в 7:55 утра по времени Астаны.

Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (22-0, 18 КО) и его бразильский соперник Робсон Асис (16-3, 9 КО) прошли официальное взвешивание перед боем в Улмингтоне (штат Делавэр, США) , пишет , пишет Vesti.kz





По официальным данным, вес Ислама составил 154,2 фунта (или 69,94 килограмма), а вот Ассис оказался тяжелее соперника - 154,6 фунта (70,12 кг).





Лимит первого среднего веса составляет 154 фунт (до 69,85 кг). Во многих случаях, если бой не носит статус титульного, боксеры по договоренности сторон могут весить чуть больше необходимого.





32-летний Ислам выступает в профессионалах с 2012 года и не имеет поражений в карьере. На его счету 22 победы (14 нокаутом) в 22 боях. Предстоящий поединок станет для Ислама четвертым в США - ранее он также дрался в родном Казахстане, Колумбии и Доминиканах.





38-летний Ассис дебютировал в профессионалах в 2006 году. Бразилец провел 19 боев, в которых одержал 16 побед (9 нокаутом) и потерпел три поражения. Стоит отметить, что Ассис ни разу не побеждал за пределами родной страны. При этом во всех трех поражениях он проигрывал нокаутом.



