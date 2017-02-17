Осужденные в Шымкенте «фокусники» из Нигерии просят смягчить им наказание
17 февраля 2017, 12:55
Жалоба подана на английском языке и в настоящее время идет перевод текста ходатайства.
В Шымкенте осужденные граждане Нигерии Обаху Жозефату и Нвоке Екендиричуку обратились с ходатайством в апелляционный суд Южно-Казахстанской области с просьбой о смягчении наказания, сообщает ТК «Отырар TV».
Напомним, граждане Нигерии предложили жителю ЮКО раскрутить бизнес, воспользовавшись долларами их мифического босса, отбывающего наказание в африканской тюрьме. А поскольку его средства не могли быть легализованы, они предложили мужчине воспользоваться трюком с черными долларами. Эти бумажки при определенной манипуляции с ними «превращались» во вполне себе легальную американскую валюту.
В январе этого года суд Аль-Фарабийского района признал Обаху Жозефату и Нвоке Екендиричуку виновными в мошенничестве в особо крупном размере, приговорив к 5 годам общего режима. По амнистии реальный срок им сокращен до 3 лет 9 месяцев.
Жалоба подана на английском языке и в настоящее время идет перевод текста ходатайства. По имеющейся информации, официальные власти Нигерии пока не делали никаких запросов и обращений в судебные органы Казахстана о судьбе своих осужденных сограждан.
Фото: otyrar.kz
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