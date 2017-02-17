Кандидат в президенты Эквадора пообещала лишить Ассанжа убежища в посольстве

Один из кандидатов в президенты Эквадора, представитель правой Социал-Христианской партии Синтия Витери пообещала в случае победы на выборах пересмотреть решение о предоставлении основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу убежища в посольстве этой южноамериканской страны в Лондоне. Об этом политик заявила в четверг Agence France-Presse

"Я отзову решение об убежище", - сказала Витери.

Ранее аналогичное заявление сделал другой претендент на высший государственный пост - представитель оппозиционного правоцентристского Движения CREO Гильермо Лассо. "Эквадорский народ заплатил цену, которую мы не должны были платить. Мы сердечно попросим господина Ассанжа, чтобы он покинул (посольство) в течение 30 дней после моего вступления в должность", - сказал он.





В июне 2012 года Ассанж попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Основатель WikiLeaks отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Швеция может депортировать его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.





Президентские выборы пройдут в Эквадоре 19 февраля. Все социологические опросы указывают, что наибольшие шансы на победу имеет бывший вице-президент страны Ленин Морено, представляющий правящий блок "Альянс Страна". Он обещает обеспечить преемственность нынешнего политического курса. В свою очередь, Лассо и Витери занимают соответственно второе и третье место по популярности и имеют шансы на выход во второй тур.





Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%.



