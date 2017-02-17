Свидетели многое не договаривают – невеста убитого баскетболиста Нанаева

В Петропавловске продолжается судебное разбирательство по рассмотрению убийства известного баскетболиста Игоря Нанаева. На прошедшем заседании суда свидетельские показания давала невеста погибшего Дарья Терновская, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz.





Дарья Терновская рассказала адвокату, как смерть Игоря Нанаева переживает его младший брат.





«Это очень тяжелая для всех утрата, особенно для меня и его младшего брата Богдана. Ребёнок находится в очень сильном психологическом потрясении. Мы хотели привезти его сюда, но он отказался, потому что у него очень тяжелое психологическое состояние. И это понятно ребенок лишился матери, а теперь и брата», – говорит невеста Нанаева.

«30 декабря 2016 года было бы уже 6 лет как мы вместе. Мы хотели пожениться, у нас были серьёзные отношения. На момент нашего знакомства Игорь проживал и играл в городе Костанае. Занимался баскетболом профессионально. После смерти матери в 2012 году, он переехал в Усть-Каменогорск к отцу и брату. Спустя некоторое время мы стали жить вместе. Игорь серьезно занимался баскетболом. В семье всегда были тёплые взаимоотношения. Это была настоящая и любящая семья», - отмечает Даша.

Также девушка в зале суда вспомнила тот злополучный день, когда Игоря Нанаева не стало.





«Последний раз мы общалась по телефону вечером, 2 октября. Игорь, Саша Антропов и Даниил Кузнецов были дома. Ребята сказали, что у них все хорошо. Но 3 октября я до 18 часов не могла дозвониться ни до Игоря, ни до ребят, но потом все таки дозвонилась до Антропова, он и рассказал мне о том, что они подрались ночью, и что Игорь в очень тяжелом состоянии находится в коме. Я собрала вещи и в этот же вечер с друзьями Игоря — Сергеем Зимановским, Филипом Логиновым и отчимом Юрием Гранецким мы выехали на машине в Петропавловск», - пояснила Д. Тарановская.





По ее словам, сразу отправились в больницу и поговорили с главврачом. Когда их провели к Игорю в реанимацию, он находился в очень тяжелом состоянии – без сознания и не реагировал на окружающих.





«5 октября нас пригласили в ДВД, - добавляет Дарья, - следователь Денис Ицков пояснил, как всё произошло, что ребята подрались. Потом, я узнала, что был задержан Динаш Кайбаров. Затем мы решили, что будем пользоваться услугами адвокатов».

Она пояснила суду, почему они стали сомневаться в объективности следствия. Ей позвонил Анатолий Македонов и предложил свою помощь, так как видел драку, после которой Игорь попал в больницу. О свидетеле сразу рассказали оперативникам, однако следователи тянули с допросом Македонова.11 октября был проведен брифинг, на котором было сказано, что драка произошла «один на один».





В интервью корреспонденту Дарья Тарановская сказала, что они отслеживают каждое судебное заседание и складывается впечатление, что свидетели о чем-то умалчивают.





«У многих «временная» слепота и амнезия, а ведь можно было бы просто кричать, звать на помощь или в окно бросить ботинок и не произошло бы этой ужасной гибели невинного человека и вот этого суда. Пострадала наша семья, страдают родители этих пятерых парней сидящих на скамье подсудимых. Все это больно и страшно и все это от равнодушия людского. Ведь на крыльце стояли 25 человек», - поделилась девушка.



