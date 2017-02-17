В KIA рассказали о новом Picanto

Компания KIA раскрыла подробности о маленьком хетчбэке Picanto третьего поколения, онлайн-дебют которого состоялся в январе. Широкой публике эту модель покажут в марте на Женевском автосалоне, уже во втором квартале года стартуют европейские продажи.





В ходе смены генераций длина автомобиля осталась прежней – 3595 мм, но передний свес стал на 25 мм короче, задний – на 10 мм длиннее, а разница в 15 мм пошла на увеличение колесной базы, размер которой составляет теперь 2,4 метра. В итоге салон стал немного просторнее, а объем багажника увеличился с 200 до 255 литров – KIA называет это лучшим показателем в классе. Кроме того, инженеры сделали кузов легче и жестче, перенастроили подвески (макферсон спереди и торсионную балку сзади), установили новую рулевую рейку с уменьшенным на 13% передаточным отношением, улучшили шумоизоляцию и добавили систему, которая имитирует управление вектором тяги за счет тормозной системы.





Главное новшество по части технической начинки – однолитровый трехцилиндровый турбомотор T-GDI на 100 л.с. и 172 Нм. Такой агрегат уже используется в новом европейском Rio и обновленном cee'd. Для Picanto он станет доступен только в четвертом квартале года, а в самом начале продаж покупателям предложат только знакомые атмосферники MPI – 1,0-литровый 67-сильный и 1,25-литровый 84-сильный.





В оснащение нового KIA Picanto также вошли: мультимедийный комплекс с семидюймовым тачскрином, поддерживающий Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида с динамической разметкой, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности и система предотвращения фронтальных столкновений. Среди линий отделки появилась новая псевдоспортивная комплектация GT-Line – такая уже имеется у большинства старших моделей KIA. Автомобиль будет доступен только в пятидверном кузове, салон может быть четырех- либо пятиместным. Цены пока не объявили.



