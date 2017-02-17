Запуск космического грузовика с Байконура будет транслироваться в прямом эфире
17 февраля 2017, 13:00
Старт ракеты-носителя «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс МС-05» будет транслироваться на официальном сайте Роскосмоса.
22 февраля 2017 года в 11 часов 58 минут с «Гагаринского старта» космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-05», сообщает МИА «Казинформ».
Старт ракеты-носителя «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс МС-05» будет транслироваться на официальном сайте Роскосмоса. Причем видеокамеры, установленные на стартовой площадке космодрома, будут включены за два часа до пуска и посетители сайта смогут увидеть подготовку к пуску ракеты-носителя, информирует пресс-служба Роскосмоса.
На сегодняшний день подготовительные работы к пуску ведутся в соответствии с графиком. Специалисты Российской космической корпорации «Энергия» успешно провели комплекс технологических операций по стыковке транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МC-05» с переходным отсеком. На ближайшие дни запланированы авторский осмотр корабля, накатка головного обтекателя, транспортировка головного блока с ТГК «Прогресс МC-05» в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей для общей сборки с ракетой.
ТГК «Прогресс МС-05», старт которого должен состояться 22 февраля 2017 года, доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов для работающих на орбите экипажей и поддержания работы станции.
Фото: www.kazinform.kz
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