Запуск космического грузовика с Байконура будет транслироваться в прямом эфире

Старт ракеты-носителя «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс МС-05» будет транслироваться на официальном сайте Роскосмоса. Причем видеокамеры, установленные на стартовой площадке космодрома, будут включены за два часа до пуска и посетители сайта смогут увидеть подготовку к пуску ракеты-носителя, информирует пресс-служба Роскосмоса.



