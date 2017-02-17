Бывший лимузин Дональда Трампа выставят на продажу





Автомобиль приводится в движение 5-литровым бензиновым V8, работающим в паре с автоматической коробкой передач. За 29 лет своего существования машина пробежала чуть более 72 тысяч километров и сменила

пять владельцев. Выручить за лимузин планируют всего $62000







