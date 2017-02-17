Бывший лимузин Дональда Трампа выставят на продажу
17 февраля 2017, 13:21
Этот Cadillac, известный как Trump, был построен специально для нынешнего президента США в 1988 году.
В Великобритании выставили на продажу уникальный лимузин. Модель была создана специалистами компании «Кадиллак» при участии самого Дональда Трампа в 1988 году. Изначально планировался выпуск 50 таких машин, но в итоге построили всего две, одна из которых была куплена самим Трампом, и именно она продаётся, сообщает kolesa.kz.
Автомобиль приводится в движение 5-литровым бензиновым V8, работающим в паре с автоматической коробкой передач. За 29 лет своего существования машина пробежала чуть более 72 тысяч километров и сменила
пять владельцев. Выручить за лимузин планируют всего $62000
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