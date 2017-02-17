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Новости за сегодня

69% кандидатов на пост госслужащих в 2016 году не сдали тестирование в Мангистауской области

 

Государственные органы Мангистауской области укомплектованы почта на 90%. Об этом в ходе брифинга в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции рассказал и.о. руководителя территориального департамента Ерлеген Мендалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

«В нашей области сегодня госорганы укомплектованы кадрами на 88,8%, т.е. 2780 человек. Доля вакантных должностей составляет 11,2% или 349 единиц» - сказал Мендалиев.

Он отметил, что в течение 2016 года при поступлении на государственную службу процедуру тестирования на знание законодательства прошли 2180 человек, из которых 668 или 31% получили сертификат о прохождении тестирования.

«Здесь хочется отметить динамику роста положительных результатов тестирования - на 8,8% по сравнению с 2015 годом. Данный факт закономерен, т.к. является результатом эффективно поведенной работы по подготовке кандидатов к тестированию» - сказал он.

«Так, в 2016 году нами организованы обучающие курсы по разъяснению норм законодательства. В декабре 2016 года при финансовой поддержке акимата Мангистауской области нами организованы курсы для кандидатов в рамках программы «Жана серпин» - заключил Мендалиев.

 

Татьяна Ковалева, Астана

 

17 февраля 2017, 13:19
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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