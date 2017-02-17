59 коррупционных рисков выявлено в госорганах Мангистауской области в 2016 году

59 коррупционных рисков выявлено в госорганах Мангистауской области в 2016 году. Об этом сегодня в ходе брифинга в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции рассказал и.о. руководителя территориального департамента Ерлеген Мендалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2016 году проведено 14 внешних анализов коррупционных рисков. В результате Совет по этике вынес 59 рекомендаций, 41 из них в настоящее время исполнены» - сообщил спикер.

Наряду с этим департаментом АДГСПК по Мангистауской области даны предложения по внесению изменений в НПА, по внесению услуг в реестр госуслуг, по формированию единой правоприменительной практики, усилению эффективности службы управления персоналом, сокращении сроков оказания услуг, исключению прямых контактов госслужащих с представителями физических и юридических лиц.

«К примеру, в сфере архитектуры и градостроительства физические и юридические лица при приемке актов ввода в эксплуатацию зданий и сооружений обращаются в местные исполнительные органы. Для устранения контактов между госслужащими и гражданами предложено регистрацию акта ввода в эксплуатацию зданий и сооружений внести в Реестр госуслуг. В этом случае будут исключены контакты между гражданами и представителями акимата» - пояснил Мендалиев.

Татьяна Ковалева, Астана