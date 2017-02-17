В ЦИК РК озвучили суммы неосвоенных средств по выборам депутатов
17 февраля 2017, 13:46
Неосвоение бюджетных средств допустили Карагандинская областная избирательная комиссия - 95,8 млн тенге, Актюбинская - 79,6 мл, Мангистауская - 75,7 млн тенге, Акмолинская - 68,6 млн тенге, Жамбылская - 64,8 млн тенге и ЮКО - 62,9 млн тенге.
В ЦИК РК озвучили суммы неосвоенных средств, выделенных на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, сообщает МИА «Казинформ».
«Неосвоение бюджетных средств территориальными избирательными комиссиями по завершению избирательной кампании Мажилиса Парламента и депутатов маслихатов всех уровней составило в сумме 812 млн тенге, которые были возвращены в бюджет при очередном уточнении республиканского бюджета», - сообщил заместитель председателя ЦИК РК Владимир Фоос.
По его словам, более всех неосвоение бюджетных средств допустили Карагандинская областная избирательная комиссия - 95,8 млн тенге, Актюбинская - 79,6 мл, Мангистауская - 75,7 млн тенге, Акмолинская - 68,6 млн тенге, Жамбылская - 64,8 млн тенге и ЮКО - 62,9 млн тенге.
«Меньше всего неосвоения у Северо-Казахстанской и Костанайской областей. Хочу сказать, что у нас нет избирательных комиссий - областных, которые бы полностью освоили все бюджетные средства, выделяемые на проведение выборов», - добавил Фоос.
Фото: And.kz
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