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В выходные дни казахстанцев ждет похолодание

17 февраля 2017, 13:58

Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронты, покидают территорию Казахстана.


Выходные дни в Казахстане пройдут со снегопадами и метелями, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".

Синоптики отмечают, что Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронты, покидают территорию Казахстана. Под влиянием этого циклона на большей части республики прошёл снег, на юге - дожди, местами сильные.

Над западными областями располагается ещё один циклон с арктической системой фронтов. Перемещаясь через территорию Казахстана с запада на восток, они вызовут снегопады с метелями, сильный ветер до 15-20 м/с и понижение температуры.

В предгорных и горных районах юга и юго-востока республики в выходные дни, с прохождением холодных фронтов, ожидаются сильные осадки, преимущественно снег, туман и гололёд.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: vtomske.ru

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