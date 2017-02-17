В выходные дни казахстанцев ждет похолодание

Выходные дни в Казахстане пройдут со снегопадами и метелями , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".





Синоптики отмечают, что Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронты, покидают территорию Казахстана. Под влиянием этого циклона на большей части республики прошёл снег, на юге - дожди, местами сильные.





Над западными областями располагается ещё один циклон с арктической системой фронтов. Перемещаясь через территорию Казахстана с запада на восток, они вызовут снегопады с метелями, сильный ветер до 15-20 м/с и понижение температуры.





В предгорных и горных районах юга и юго-востока республики в выходные дни, с прохождением холодных фронтов, ожидаются сильные осадки, преимущественно снег, туман и гололёд.





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