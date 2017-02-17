ЦИК РК: Более 400 млн тенге потратят на выборы депутатов в этом году

« Бюджет текущего года на проведение очередных выборов Сената Парламента и на проведение выборов депутатов маслихатов вместо выбывших составляет 446 млн 694 тыс тенге », - сообщил Владимир Фоос на открытом заседании ЦИК РК

Заместитель председателя ЦИК также отметил, что на проведение выборов депутатов маслихатов вместо выбывших, которые назначены на 26 марта текущего года в 12 областях финансирование открыто с 7 февраля в сумме 200 млн 143 тыс тенге.



