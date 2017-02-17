В Бишкеке в машине бывшего телохранителя Атамбаева нашли ружье и травмат
17 февраля 2017, 13:58
Также в машине обнаружены подложные госномера.
В Бишкеке 15 февраля на штрафстоянку поставлена машина бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева в начале 2000-х Эркина Мамбеталиева.
Как сообщили АКИpress в пресс-службе ГУВД столицы, на одной из улиц города были остановлены две машины «Лексус-570» и «Шевроле-Субурбан» с тонированными стеклами.
При проверке документов у водителей не оказалось, в салоне обнаружены охотничье ружье и травматический пистолет, госномера - подложные.
«Автомобили поставлены на штрафстоянку. Составлены протоколы, оружие же было изъято. Все отпущены. В одной из машин был Эркин Мамбеталиев», - рассказали в управлении.
Фото с сайта KPRESS
Э.Мамбеталиев при Акаеве и Бакиеве был осужден за убийство, оправдан после апрельской революции.
Фото с сайта akipress.org
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