В Бишкеке в машине бывшего телохранителя Атамбаева нашли ружье и травмат

Также в машине обнаружены подложные госномера.

В Бишкеке 15 февраля на штрафстоянку поставлена машина бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева в начале 2000-х Эркина Мамбеталиева.





Как сообщили АКИpress в пресс-службе ГУВД столицы, на одной из улиц города были остановлены две машины «Лексус-570» и «Шевроле-Субурбан» с тонированными стеклами.





При проверке документов у водителей не оказалось, в салоне обнаружены охотничье ружье и травматический пистолет, госномера - подложные.





«Автомобили поставлены на штрафстоянку. Составлены протоколы, оружие же было изъято. Все отпущены. В одной из машин был Эркин Мамбеталиев», - рассказали в управлении.









Фото с сайта KPRESS





Э.Мамбеталиев при Акаеве и Бакиеве был осужден за убийство, оправдан после апрельской революции.



