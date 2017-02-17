Цукерберг решил построить на базе Facebook мировую социальную инфраструктуру

Основатель соцсети намерен изменить стратегию и перейти от формата соцсети для друзей и семьи к глобальному сообществу для всех.

Марк Цукерберг намерен преобразить мир и решить часть важных проблем за счет развития социальной инфраструктуры для формирования общемирового сообщества на базе созданной им социальной сети Facebook, передает передает "Интерфакс"





В ночь на пятницу он опубликовал программное обращение к пользователям, озаглавленное "О строительство мирового сообщества" (Building Global Community).





"Наша работа в Facebook - помочь людям оказывать максимальное положительное влияние, при этом минимизируя сферы, где технологии и социальные СМИ могут усилить разобщенность и изоляцию", - считает Цукерберг.





Его манифест стал неожиданностью для пользователей соцсети и отраслевых экспертов. Последние месяцы Facebook часто критиковали как площадку, которая используется для распространения вводящих в заблуждение новостей.





По мнению аналитиков, Цукерберг меняет стратегию Facebook и позицию компании. Ранее она была пассивным инструментом, объединяющим людей, теперь же ее роль может возрасти.





"Сейчас по всему миру есть люди, которые остались за бортом глобализации, и движения, выступающие за отход от глобальных связей", - констатировал основатель Facebook. В этой связи Цукерберг хочет перейти от формата соцсети для друзей и семьи к развитию глобальной социальной инфраструктуры.





"В такие времена, как сейчас, самое важное, что мы в Facebook можем сделать - это создать социальную инфраструктуру, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас", - подчеркнул Цукерберг.





Его обращение было выстроено вокруг пяти главных тем: готовность прийти на помощь в рамках сообщества, безопасность, информированность, гражданская активность и возможности участия и развития для всех.





В частности, говоря о распространении информации, Цукерберг выразил обеспокоенность по поводу "пузырей фильтров" (персонализация поиска и показа информации, при которой пользователь видит только то, что ему нравится и соответствует его взглядам) и распространения фейковых новостей.





По мнению создателя Facebook, проблемой является и то, что сенсационные и простые сообщения распространяются быстрее остальных.





Кроме того, Цукерберг отметил, что Facebook разработал искусственный интеллект, который должен распознавать запрещенный контент. Эта технология начнет частично применяться уже в 2017 году.





По состоянию на конец января месячная аудитория Facebook достигла 1,86 млрд человек по всему миру (прирост на 17% за год). На декабрь число пользователей, ежедневно заходящих в Facebook с мобильных устройств, составляло 1,15 млрд.



