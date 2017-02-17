Ferrari представил самую мощную берлинетту

Компания Ferrari официально представила новый 12-цилиндровый автомобиль класса гран туризмо – купе 812 Superfast. Новинка представляет собой модернизированную версию берлинетты F12 и, судя по всему, она заменит последнюю в модельном ряду итальянской марки.





На Ferrari 812 Superfast дебютировало сразу несколько новых разработок Ferrari. Прежде всего – двигатель. Инженеры увеличили объем фирменного V12 с 6,3 до 6,5 литра. В результате мощность выросла с 740 до 800 л.с., а крутящий момент – с 690 до 718 Нм. Для сравнения, у выпущенного в 2015 году Ferrari F12tdf, тираж которого ограничен 799 экземплярами, 6,3-литровый атмосферник выдает 780 л.с. и 705 Нм. Таким образом, 812 Superfast – самый мощный серийный Ferrari в истории, не считая 963-сильного супергибрида LaFerrari, производство которого уже завершилось.





Двигатель работает в сочетании с модернизированным «роботом», который стал переключать передачи еще быстрее. Без жидкостей 812 Superfast весит 1525 кг – на 110 кг тяжелее F12tdf, но динамика обоих суперкаров одинакова: разгон до 100 км/ч – 2,9 секунды, максимальная скорость – свыше 340 км/ч.





812 Superfast первым среди Ferrari получил электроусилитель руля и управляемую заднюю ось нового поколения – Virtual Short Wheelbase 2.0, созданную с учетом опыта, полученного при разработке полноуправляемого шасси для F12tdf. Кроме того, новинку снабдили последней версией фирменной системы контроля боковых скольжений Side Slip Control, активным аэродинамическим обвесом и полностью светодиодными фарами. Мировая премьера Ferrari 812 Superfast состоится в марте на автосалоне в Женеве.



