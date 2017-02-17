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Новости за сегодня

В Казахстане проведена паспортизация объектов на предмет доступности для инвалидов

 

В Казахстане проведена паспортизация 27,8 тысяч объектов социальной и транспортной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов, из них 17,5 тысяч объектов подлежат адаптации, а 11212 объектов уже адаптированы, - сообщила вице - министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передает корреспондент Bnews.kz.

В своем выступлении министр напоминал о том, что в 2015 году Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов и принял на себя обязательства по имплементации международных стандартов в отношении лиц с ограниченными возможностями. Так же в целях реализации норм Конвенции был принят закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав инвалидов». Внесены поправки в 24 законодательных акта, в том числе 3 кодекса. 

«Основная цель внесенных в законодательство поправок - создание условий беспрепятственного передвижения для инвалидов и других маломобильных групп населения. В частности, введены требования на железнодорожных вокзалах, в портах и аэропортах по выделению мест для парковки автотранспортных средств инвалидов с установкой специальных знаков», - сказала Жакупова. 

Стоит напомнить, что необеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры влечёт привлечение к административной ответственности в виде штрафа. Размер штрафа для должностных лиц составляет 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства - 120 МРП, для субъектов среднего предпринимательства- 200 МРП, для крупного предпринимательства - 400 МРП. 

На данный момент в Казахстане имеется 36200 объектов которые наиболее часто посещаются инвалидами. Местными исполнительными органами было запланировано проведение паспортизации 28205 объектов на предмет доступности для инвалидов. Доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, где обеспечена доступность для инвалидов, из общего количества паспортизированных объектов составляет 77,4 процента. 

«Основными причинами низкой паспортизации являются некорректное формирование перечня объектов, неправильное планирование объектов, подлежащих паспортизации, а так же слаба работа экспертных групп по проведению паспортизации. Основными причинами низкого уровня адаптации является недостаточность бюджетных средств, некачественное проведение паспортизации объектов, низкий уровень организации работы местных исполнительных органов», - сказала вице - министр. 

На данный момент проведено 83 выборочных и 287 внеплановых проверок. По результатам проверок 335 субъектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 157 административных штрафов на общую сумму 26,1 млн. тенге, более того в ближайшие сроки будут организованы ещё 122 выборочных проверок. 

Профильным министерством разработана интерактивная карта доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры «Доступная среда» (friendlybuilding.kz). На данном ресурсе имеется информация о 24834 объектах.

 

17 февраля 2017, 14:14
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

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