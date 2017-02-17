В музее Петропавловска прошла выставка 165-летнего экспоната

Уникальный документ, которому нет аналогов в Казахстане, был представлен на суд петропавловским любителям истории и краеведения , пишет , пишет Петропавловск.kz





Грамота о присвоении звания потомственного дворянина Российской империи была вручена Жилгаре Байтокину 165 лет назад. Его оригинал бережно хранился в фонде Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея. 15 февраля краеведческий клуб областного центра открыл тайны из жизни этого общественного деятеля. В рамках клуба «Краевед» в областной библиотеке им.С.Муканова прошла выставка одного экспоната. На ней была представлена семейная реликвия «Жалованная грамота императора Николая I Жилгаре Байтокину».





Некоторые абзацы грамоты написаны «золотом». Грамота включает в себя несколько листов, исписанных с обеих сторон красивейшим каллиграфическим почерком. Конечно, язык документа далёк от современного русского. Но суть его в том, что награждённый Жилгара Байтокин был человеком, который пользовался большим уважением и доверием у населения и властей.









Жилгара Байтокин был известным общественным деятелем конца XVII-сер. XIX веков. Согласно архивным источникам, в 1796 году он был удостоен звания поручика, в 1827 – майора, а в 1830 - подполковника. Наравне с воинскими заслугами, он исполнял должность старшего султана, который относился к Кудайберды Баимбетовской волости Кокшетауского округа.





Байтокин был активным участником общественной жизни северного Казахстана и Западной Сибири, благодаря чему на него обратили внимание в царском дворе. В 1824 году ему присвоили Золотую медаль на алой Александровской ленте. В 1830 году ему была присвоена Золотая медаль на Георгиево-Владимирской Ленте. Позже, в 1852 году ему вручили Грамоту императора Николая I о присвоении ему звания потомственного дворянина Российской империи с вручением свидетельства. Этот уникальнейший документ и был представлен на выставке. Несмотря на то, что документу 165 лет, он прекрасно сохранился.



