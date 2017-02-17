Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В музее Петропавловска прошла выставка 165-летнего экспоната

17 февраля 2017, 14:19

Документ прекрасно сохранился


Уникальный документ, которому нет аналогов в Казахстане, был представлен на суд петропавловским любителям истории и краеведения, пишет Петропавловск.kz.

Грамота о присвоении звания потомственного дворянина Российской империи была вручена Жилгаре Байтокину 165 лет назад. Его оригинал бережно хранился в фонде Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея. 15 февраля краеведческий клуб областного центра открыл тайны из жизни этого общественного деятеля. В рамках клуба «Краевед» в областной библиотеке им.С.Муканова прошла выставка одного экспоната. На ней была представлена семейная реликвия «Жалованная грамота императора Николая I Жилгаре Байтокину».

Некоторые абзацы грамоты написаны «золотом». Грамота включает в себя несколько листов, исписанных с обеих сторон красивейшим каллиграфическим почерком. Конечно, язык документа далёк от современного русского. Но суть его в том, что награждённый Жилгара Байтокин был человеком, который пользовался большим уважением и доверием у населения и властей.



Жилгара Байтокин был известным общественным деятелем конца XVII-сер. XIX веков. Согласно архивным источникам, в 1796 году он был удостоен звания поручика, в 1827 – майора, а в 1830 - подполковника. Наравне с воинскими заслугами, он исполнял должность старшего султана, который относился к Кудайберды Баимбетовской волости Кокшетауского округа.

Байтокин был активным участником общественной жизни северного Казахстана и Западной Сибири, благодаря чему на него обратили внимание в царском дворе. В 1824 году ему присвоили Золотую медаль на алой Александровской ленте. В 1830 году ему была присвоена Золотая медаль на Георгиево-Владимирской Ленте. Позже, в 1852 году ему вручили Грамоту императора Николая I о присвоении ему звания потомственного дворянина Российской империи с вручением свидетельства. Этот уникальнейший документ и был представлен на выставке. Несмотря на то, что документу 165 лет, он прекрасно сохранился.

Фото: pkzsk.info

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...