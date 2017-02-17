Замначальника костанайского отдела ЖКХ оштрафовали за прием на работу коррупционера

Нарушение выявили сотрудники городской прокуратуры. Оно заключается в том, что осужденный в 2013 году за коррупцию бывший и.о. начальника отдела ЖКХ Даукен Исмагулов был принят на работу в то же ведомство Мустафиным. Исмагулов был приговорен к 2 годам лишения свободы условно за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Его действия нанесли ущерб государству более чем на 46 млн. тенге.



