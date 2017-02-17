Замначальника костанайского отдела ЖКХ оштрафовали за прием на работу коррупционера
17 февраля 2017, 14:22
Он выплатит штраф в размере 100 МРП (212 тыс. 100 тенге).
Замначальника отдела ЖКХ Костаная Сактаган Мустафин привлечен к ответственности за прием на работу коррупционера, сообщает МИА «Казинформ».
Нарушение выявили сотрудники городской прокуратуры. Оно заключается в том, что осужденный в 2013 году за коррупцию бывший и.о. начальника отдела ЖКХ Даукен Исмагулов был принят на работу в то же ведомство Мустафиным. Исмагулов был приговорен к 2 годам лишения свободы условно за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Его действия нанесли ущерб государству более чем на 46 млн. тенге.
Административное дело в отношении замначальника отдела ЖКХ Мустафина рассмотрено в суде, который постановил привлечь нарушителя к ответственности по ст. 681 КоАП РК за прием на работу лица, ранее совершившего коррупционное преступление, и назначил ему штраф в размере 100 МРП (212 тыс. 100 тенге).
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844729-03d77e2f9883130f042c13abb673ab2b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...