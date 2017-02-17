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Замначальника костанайского отдела ЖКХ оштрафовали за прием на работу коррупционера

17 февраля 2017, 14:22

Он выплатит штраф в размере 100 МРП (212 тыс. 100 тенге).


Замначальника отдела ЖКХ Костаная Сактаган Мустафин привлечен к ответственности за прием на работу коррупционера, сообщает МИА «Казинформ».

Нарушение выявили сотрудники городской прокуратуры. Оно заключается в том, что осужденный в 2013 году за коррупцию бывший и.о. начальника отдела ЖКХ Даукен Исмагулов был принят на работу в то же ведомство Мустафиным. Исмагулов был приговорен к 2 годам лишения свободы условно за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Его действия нанесли ущерб государству более чем на 46 млн. тенге.

Административное дело в отношении замначальника отдела ЖКХ Мустафина рассмотрено в суде, который постановил привлечь нарушителя к ответственности по ст. 681 КоАП РК за прием на работу лица, ранее совершившего коррупционное преступление, и назначил ему штраф в размере 100 МРП (212 тыс. 100 тенге).



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