ФК "Зенит" следит за казахстанским Месси

Питерцы очень довольны игрой Сейдахмета но пока не будут подписывать контракт с футболистом. Международные трансферы игроков возраста до 18 лет запрещены.

Вместе с молодежным составом "Зенита" на сборе на Кипре тренируется 17-летний нападающий юношеской сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет. Питерцы решили пригласить его на просмотр после Мемориала Гранаткина, на котором игрок был признал лучшим форвардом турнира (два гола в шести матчах) , пишет , пишет sport-express.ru . В финале Мемориала Казахстан уступил России (0:1). Заметим, в декабре прошлого года футболист в составе своей национальной команды (U-17) оформил дубль в контрольном матче против сверстников из "Зенита" (3:3).





"УТС проходит отлично. Сборы продлятся до 25 февраля. Здесь меня все устраивает, так как и тренеры, и футболисты оказывают поддержку, – цитирует Сейдахмета Vesti.Kz. – На тренировках особое внимание уделяется работе с мячом. Конечно же, уровень отличается от казахстанского. Тренерский штаб использует меня только на позиции нападающего. Хочу ли остаться в "Зените"? Пока не знаю, еще не решил", – сказал Сейдахмет.





По данным "СЭ", питерцы очень довольны игрой Сейдахмета (сегодня в контрольном матче с молодежкой "Локомотива" он, в частности, заработал пенальти), но пока не будут подписывать контракт с футболистом. Международные трансферы игроков возраста до 18 лет запрещены (совершеннолетия футболист достигнет в феврале следующего года).





В этом сезоне Сейдахмет, по всей видимости, будет выступать за "Тараз" в премьер-лиге чемпионата Казахстана. "Зенит" продолжит пристально следить за игроком, которого на родине уже называют казахским Месси и, возможно, вернется к вопросу о заключении с ним контракта через год. Его также уже сейчас собираются привлекать в молодежную сборную Казахстана (U-21).



