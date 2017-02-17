Как завозить авто в страны ТС переселенцам и беженцам

Можно завозить автомобили и прицепы для личного пользования без уплаты таможенных платежей при выполнении ряда условий.

Согласно соглашению «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском», физические лица, признанные беженцами, вынужденными переселенцами, а также переселяющиеся в государство-член ТС на постоянное место жительства могут завозить на таможенную территорию союза бывшие в употреблении товары для личного пользования независимо от таможенной стоимости и веса, сообщает ДГД Алматы, передает Zakon.kz.





В том числе можно завозить автомобили и прицепы для личного пользования (не более одного) без уплаты таможенных платежей, при одновременном выполнении следующих условий:





- ввоз товаров для личного пользования на таможенную территорию ТС из страны предыдущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты прибытия указанного лица на постоянное место жительства;

- такие товары приобретены до даты признания физических лиц в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза беженцами, вынужденными переселенцами либо до даты прибытия (переселения) на постоянное место жительства в страну ТС;

- такие автомобиль и прицеп должны находиться в собственности у указанных лиц и быть зарегистрированы на таких лиц в стране предыдущего проживания в течение не менее 6 месяцев до даты их прибытия (переселения) на постоянное место жительства.





Вместе с тем подпунктом 1.2 статьи 2 Соглашения определено, что датой прибытия физического лица на постоянное место жительства в государство-член Таможенного союза является дата выдачи документа, подтверждающего получение статуса беженца, вынужденного переселенца, либо признание лица прибывшим на постоянное место жительства в соответствии с законодательством этого государства. Ограничения по отчуждению автомобилей указанной категории нормативно – правовыми актами Республики Казахстан не предусмотрены.





«Также дополнительно сообщаем, что в соответствии со ст.358 ч.2. Таможенного кодекса Таможенного союза «Иностранные физические лица, постоянно проживающие за пределами таможенной территории таможенного союза вправе временно ввозить на таможенную территорию таможенного союза транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов», - отметили в ДГД.





Кроме того, приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года «Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан» предусмотрено, что при первичной регистрации в органах МВД автотранспортные средства должны соответствовать требованиям по нормам Евро-4, а также по наличию дополнительных систем безопасности, перечисленных в вышеуказанном приказе.



