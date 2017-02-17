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Трамп отменил последний указ Обамы по климату

17 февраля 2017, 14:30

Решение Трампа может стать началом кампании по отмене множества экологических инициатив Обамы.


Президент США Дональд Трамп подписал постановление, отменяющее указ администрации Обамы о запрете захоронения отходов угольного производства в близлежащих водных путях, сообщает CNN, передает Вести.ru.

Как ожидается, это первый шаг Белого дома по отмене экологического регулирования, которое было принято администрацией прошлого президента Соединенных Штатов.

Палата представителей Конгресса США и Сенат США одобрили постановление Трампа в соответствии с актом о пересмотре, который позволяет законодателям пересмотреть любой указ Обамы, принятый с июня 2016 г. до его последнего дня в Белом доме в качестве президента.

Республиканцы считают подобные указы 44-го президента США бременем для экономического роста страны.

Решение Трампа может стать началом кампании по отмене множества экологических инициатив Обамы. Близкий к администрации президента источник издания сообщил, что после назначения Скотта Прюитта главой Агентства по охране окружающей среды Трамп сделает ряд шагов для выполнения своих предвыборных обещаний по климату.

Фото EPA/MICHAEL REYNOLDS

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