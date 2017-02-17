Трамп отменил последний указ Обамы по климату

Президент США Дональд Трамп подписал постановление, отменяющее указ администрации Обамы о запрете захоронения отходов угольного производства в близлежащих водных путях, сообщает CNN, передает сообщает CNN, передает Вести.ru





Как ожидается, это первый шаг Белого дома по отмене экологического регулирования, которое было принято администрацией прошлого президента Соединенных Штатов.





Палата представителей Конгресса США и Сенат США одобрили постановление Трампа в соответствии с актом о пересмотре, который позволяет законодателям пересмотреть любой указ Обамы, принятый с июня 2016 г. до его последнего дня в Белом доме в качестве президента.





Республиканцы считают подобные указы 44-го президента США бременем для экономического роста страны.





Решение Трампа может стать началом кампании по отмене множества экологических инициатив Обамы. Близкий к администрации президента источник издания сообщил, что после назначения Скотта Прюитта главой Агентства по охране окружающей среды Трамп сделает ряд шагов для выполнения своих предвыборных обещаний по климату.



