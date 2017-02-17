Трамп отменил последний указ Обамы по климату
17 февраля 2017, 14:30
Решение Трампа может стать началом кампании по отмене множества экологических инициатив Обамы.
Президент США Дональд Трамп подписал постановление, отменяющее указ администрации Обамы о запрете захоронения отходов угольного производства в близлежащих водных путях, сообщает CNN, передает Вести.ru.
Как ожидается, это первый шаг Белого дома по отмене экологического регулирования, которое было принято администрацией прошлого президента Соединенных Штатов.
Палата представителей Конгресса США и Сенат США одобрили постановление Трампа в соответствии с актом о пересмотре, который позволяет законодателям пересмотреть любой указ Обамы, принятый с июня 2016 г. до его последнего дня в Белом доме в качестве президента.
Республиканцы считают подобные указы 44-го президента США бременем для экономического роста страны.
Решение Трампа может стать началом кампании по отмене множества экологических инициатив Обамы. Близкий к администрации президента источник издания сообщил, что после назначения Скотта Прюитта главой Агентства по охране окружающей среды Трамп сделает ряд шагов для выполнения своих предвыборных обещаний по климату.
Фото EPA/MICHAEL REYNOLDS
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