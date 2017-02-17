Как будем платить налог на транспорт в этом году
17 февраля 2017, 14:36
В этом году налог на транспорт незначительно повысился.
Департамент государственных доходов по г.Алматы распространил ставки налогов на транспорт в 2017 году, сообщает Zakon.kz.
Фото: caravan.kz
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