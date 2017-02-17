Бывший игрок ФК «Актобе» намерен отсудить у клуба более 60 млн. тенге

В настоящее время гражданское дело находится на стадии рассмотрения.

Бывший игрок актюбинского клуба Пиньейро Пиззелли Маркос через суд пытается взыскать с ФК «Актобе» более 60 млн. тенге, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс- службу Актюбинского областного суда.





Задолженность клуба по заработной плате бразильца составила 4 796 030 тенге, также Пиззелли рассчитывает на компенсацию в размере 58 432 361 тенге и пеню за несвоевременную выплату заработной платы 1 769 389 тенге и все судебные расходы, связанные с производством по делу.





«Согласно поданного иска в 2014 году между истцом иску Пиньейро Пиззелли Маркосом и ответчиком АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» был заключён Трудовой договор о выполнении работы в качестве футболиста за вознаграждение. В 2015 году данный договор был расторгнут, однако, АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» не выплатил задолженность по заработной плате за ноябрь и декабрь 2015 года», - говорится в сообщении.





В настоящее время гражданское дело находится на стадии рассмотрения.



