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Спрос на часы Дмитрия Медведева за день вырос в 10 раз

17 февраля 2017, 14:44

Спустя сутки после того, как у премьер-министра РФ заметили американские часы Garmin Quatix 3, спрос на них моментально поднялся.


Как сообщили Лайфу источники в российском офисе Garmin, спрос на умные хронометры, предназначенные в первую очередь для рыболовов и моряков, увеличился в 10 раз.

В компании добавили, что за один день интернет-магазин выполнил месячный план по продажам. В настоящий момент все часы со склада распроданы, поэтому представители Garmin срочно оформили дополнительные заказы.

Источники также сообщили, что из-за сверхвысокого спроса сайт не выдержал нагрузки от наплыва пользователей. Однако в скором времени разработчики восстановили доступ к странице.

Напомним, 16 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев появился на заседании Совета Федерации с новыми часами от Garmin.

Алексей Глинкин
Фото с сайта Hi-Tech Mail.Ru

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