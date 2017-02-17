Спрос на часы Дмитрия Медведева за день вырос в 10 раз

В компании добавили, что за один день интернет-магазин выполнил месячный план по продажам. В настоящий момент все часы со склада распроданы, поэтому представители Garmin срочно оформили дополнительные заказы.





Источники также сообщили, что из-за сверхвысокого спроса сайт не выдержал нагрузки от наплыва пользователей. Однако в скором времени разработчики восстановили доступ к странице.





Напомним, 16 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев появился на заседании Совета Федерации с новыми часами от Garmin.