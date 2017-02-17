Спрос на часы Дмитрия Медведева за день вырос в 10 раз
17 февраля 2017, 14:44
Спустя сутки после того, как у премьер-министра РФ заметили американские часы Garmin Quatix 3, спрос на них моментально поднялся.
Как сообщили Лайфу источники в российском офисе Garmin, спрос на умные хронометры, предназначенные в первую очередь для рыболовов и моряков, увеличился в 10 раз.
В компании добавили, что за один день интернет-магазин выполнил месячный план по продажам. В настоящий момент все часы со склада распроданы, поэтому представители Garmin срочно оформили дополнительные заказы.
Источники также сообщили, что из-за сверхвысокого спроса сайт не выдержал нагрузки от наплыва пользователей. Однако в скором времени разработчики восстановили доступ к странице.
Напомним, 16 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев появился на заседании Совета Федерации с новыми часами от Garmin.
Алексей Глинкин
Фото с сайта Hi-Tech Mail.Ru
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