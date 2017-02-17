Как будем платить налог на транспорт в этом году
Департамент государственных доходов по г.Алматы распространил ставки налогов на транспорт в 2017 году, сообщает Zakon.kz.
Точный налог на транспорт можно рассчитать здесь
17 февраля 2017, 14:47
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»
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