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Новости за сегодня

Как будем платить налог на транспорт в этом году

 

Департамент государственных доходов по г.Алматы распространил ставки налогов на транспорт в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

 

Как будем платить налог на транспорт в этом году

 

 

Точный налог на транспорт можно рассчитать здесь

17 февраля 2017, 14:47
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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