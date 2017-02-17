Гражданина Сирии не будут выдворять из Казахстана

Как отмечено в распространенном сообщении, в средствах массовой информации опубликован материал об истории гражданина Сирии Ясера Альезалдина и его семье. Автор пишет о том, что «Суд отказывает семье Ясера Альезалдина в статусе беженцев. Уже второй год интернациональная семья добивается, чтобы им разрешили остаться в Казахстане».

«Средства массовой информации изложили недостоверную информацию по данному факту, нагнетающую общественное мнение. В связи с чем пресс-служба районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды заявляет, что Альезалдин Ясер Джасем обратился в суд с иском об оспаривании действий и решения об отказе в присвоении статуса беженца к ГУ «Департамент внутренних дел Карагандинской области» в лице Управления миграционной полиции. Решением суда от 13 мая 2016 года отказано в удовлетворении исковых требований истца, с которым и согласилась апелляционная инстанция Карагандинского областного суда от 1 августа 2016 года, оставив решение суда без изменения. Вынесенное решение суда не влечет для истца таких последствий, как выдворение из Республики Казахстан, а также не ограничивает его права на проживание в Республике Казахстан (вид на жительство)», - поясняет пресс-служба районного суда.



