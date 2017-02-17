Назначены заместители председателя Комитета науки МОН РК

Ими стали Нурсеитов Рахимжан и Садыков Еркин.

Нурсеитов Рахимжан Сайлауович и Садыков Еркин Токмухамедович назначены заместителями председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МОН РК.

















Нурсеитов Рахимжан родился 24 марта 1972 года в городе Кызылорде. В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Также окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова по специальности «Юриспруденция».





Является советником юстиции.





С 2000 года занимал должности заместителя начальника Кызылординского областного управления казначейства, г. Кызылорда; начальника Департамента казначейства по Алматинской области, г. Талдыкорган; заместителя председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана.





С 7 февраля 2017 года был назначен заместителем председателя Комитета науки МОН РК.













Садыков Еркин Токмухамедович родился 4 января 1964 года в городе Алматы. В 1986 году окончил КазГУ им. С. М. Кирова по специальности «Политическая экономия».





Является доктором экономических наук.





С 1986 по 1994 год занимал должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заместителя декана КазГУ им. аль-Фараби. С 1994 по 1997 годы занимал должности заместителя начальника главного управления МВЭС РК, заместителя генерального директора главного департамента промышленной и торговой политики Министерства промышленности и торговли РК.





С 1997 по 2017 год занимал должность председателя Комитета по внешнеэкономическим и культурным связям акимата г. Алматы, заместителя председателя АО «Фонда развития малого предпринимательства», АО «НК «СПК «Жетісу», АО «Казахстанская ипотечная компания», председателя правления АО «СК «КазЭкспортГарант».





С 6 февраля 2017 года назначен заместителем председателя Комитета науки МОН РК.



