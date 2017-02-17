Раритетный Ferrari оценили в $10 млн
17 февраля 2017, 15:04
Первым владельцем автомобиля, выпущенного в 1950 году, был итальянский автогонщик Эудженио Кастеллотти.
Британский аукционный дом Sotheby’s объявил, что на торгах Amelia Island, которые пройдут на острове Амилия в американском штате Флорида 11 марта, будет предложен экземпляр спорткара Ferrari 166 MM, сообщает lenta.ru.
Автомобиль в кузове баркетта (открытый кузов без дверей) красного цвета был выпущен в 1950 году и оценен в $8-10 млн. Его первым владельцем был итальянский автогонщик Эудженио Кастеллотти (1930-1957).
Предлагаемый лот – 27-й из 32 выпущенных автомобилей этой модели; в кузове баркетта ателье Touring было изготовлено 25 машин серии. Автомобиль дважды принимал участие в гонке Mille Miglia.
"Автомобиль снабжен оригинальным 12-цилиндровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил с рабочим объемом 2 литра. Лот находится в отличном состоянии и полностью на ходу. Аукционный дом также сообщил, что автомобиль будет доступен только для торгов в зале или по телефону – предложения цены через интернет приниматься не будут", – отмечается в информации.
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