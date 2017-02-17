Раритетный Ferrari оценили в $10 млн

Британский аукционный дом Sotheby’s объявил, что на торгах Amelia Island, которые пройдут на острове Амилия в американском штате Флорида 11 марта, будет предложен экземпляр спорткара Ferrari 166 MM, сообщает lenta.ru





Автомобиль в кузове баркетта (открытый кузов без дверей) красного цвета был выпущен в 1950 году и оценен в $8-10 млн. Его первым владельцем был итальянский автогонщик Эудженио Кастеллотти (1930-1957).





Предлагаемый лот – 27-й из 32 выпущенных автомобилей этой модели; в кузове баркетта ателье Touring было изготовлено 25 машин серии. Автомобиль дважды принимал участие в гонке Mille Miglia.





"Автомобиль снабжен оригинальным 12-цилиндровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил с рабочим объемом 2 литра. Лот находится в отличном состоянии и полностью на ходу. Аукционный дом также сообщил, что автомобиль будет доступен только для торгов в зале или по телефону – предложения цены через интернет приниматься не будут", – отмечается в информации.