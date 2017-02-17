"Смертельный укол" в больнице Алматинской области: виновные до сих пор не наказаны

С июля прошлого года жительница Алматинской области Надежда Сивак не может добиться наказания виновных в смерти ее мужа,





Напомним , 9 июля 2016 года в поселковой больнице Байтерека скончался 64-летний Александр Сивак - мужчине вкололи антибиотик, на который у него была аллергия. Как рассказывает вдова Александра, ее муж простудился, у него был кашель, и в тот день, когда он вернулся со смены, решено было обратиться в местную амбулаторию, чтобы получить назначение на лечение.





Это была суббота, врачей на месте не было, даже врача для экстренного приема больных. Не дождавшись никого, супруги решили пройти в кабинет доврачебной медицинской помощи. Вскоре пришла и врач Г.Нурбекова. Она просмотрела медицинскую карточку пациента, обследовала его, и сделала назначение. При этом Надежда Сивак особо обратила внимание врача на то, что у ее мужа аллергия на антибиотики. Врач это учла и подчеркнула, что перед уколом нужно сделать пробу. Супруги сходили в аптеку, купили медикаменты, вернулись, зашли в процедурный кабинет. И, несмотря на то, что жена Александра Сивака в очередной раз напомнила медсестре о том, что нужно сделать пробу, укол был введен без нее.





- Медсестра была какая-то взволнованная, в плохом расположении духа, стала перебирать лекарства. Я ей говорю, что у него аллергия, нужно пробу сделать, "мы не сделали пробу, пожалуйста, сделайте пробу". Она мне сказала "не мешайте пожалуйста, покиньте кабинет". Набрала лекарства и сделала ему инъекцию в ягодицу, пол шприца. Я ей говорю: "Что вы делаете, ему нельзя, ему нужно сделать пробу!" В моем понимании, проба - это сделать немного подкожно и посидеть подождать. Она сказала: "Я сделала пробу. Покиньте кабинет". Я вышла. Муж пошел лег на кушетку. Минуты через три выскакивает медсестра и ничего мне не сказав побежала по коридору , - рассказала Надежда Сивак.





Как оказалось, у Александра случился приступ аллергии от введенного лекарства, а медсестра бросила его одного. Затем зашла врач Нурбекова и отправила пожилую супругу Александра в аптеку за преднизолоном. В самой больнице не оказалось ничего для антигистаминной инъекции. К тому времени, когда Надежда вернулась, он был уже без сознания. И через какое-то время мужчина умер.





После этого было заведено уголовное дело, назначили экспертизу. И она показала, что мужчина умер от сердечного приступа, а не от анафилактического шока. При этом, как отмечает Надежда Сивак, была выявлена масса заболеваний, с которыми человека можно назвать полутрупом, при которых он не то что на работу ходить, он не мог бы передвигаться.





Также супруга погибшего рассказала, что после его смерти пропала медицинская карточка. Потом она нашлась, и в ней оказались вписаны какие-то новые диагнозы Александра Сивака. Женщина считает, что экспертиза была сделана под эти вписанные диагнозы.





Пропадал и рецепт на лекарства, выписанный врачом Нурбековой. Но, когда выяснилось, что у Надежды есть его фотография, рецепт нашелся.





Надежда Сивак утверждает, что на очных ставках врач Нурбекова давала ложные показания. По ее версии, Александр зашел в больницу, почернел, упал и умер. Однако, утверждает Надежда, все было не так, и это подтверждали свидетели.





Адвокат Надежды Сивак Алла Жиенбаева рассказала, что они выразили следствию недоверие первой экспертизе, проведенной Центром судмедэкспертизы Минюста РК. Была назначена повторная экспертиза. Ее проводили в Центре военной экспертизы МО. Данная экспертиза показала, что Сивак Александр Петрович скончался от анафилактического шока в результате неправильных действие медицинского персонала.





Казалось бы, после этого следствие должно было тронуться с места. Но нет. Подозреваемых по делу спустя 8 месяцев до сих пор нет. Также доподлинно неизвестно по какой статье расследуется уголовное дело. Озвучено было две - смерть человека и халатность.





Сейчас, по словам адвоката Жиенбаевой, следствие назначило третью экспертизу, теперь уже в Астане.





Врач Нурбекова продолжает работать в больнице. Как удалось узнать адвокату и ее доверительнице, после случившегося там была проведена проверка, по результатам которой персонал был подвергнут административному взысканию - штрафу. Но до сих пор неизвестно, было ли это взыскание приведено в действие.





По словам Жиенбаевой, она никак не может узнать на какой стадии находится расследование, какие меры предпринимаются и т.д. в связи с тем, что ее запросы в УВД Иссыка, где ведется расследование, остаются без ответа. Жалобы в ДВД Алматинской области, в районную и областную прокуратуру. в Генпрокуратуру также не приносят результатов. Дело стоит на месте. Надежда Сивак и ее адвокат заявляли отвод и недоверие следствию УВД Иссыка, но и это не давало результатов.





Надежда Сивак хочет добиться справедливости и привлечь к ответственности виновных. В свою очередь ее адвокат обращает внимание не только на действие медперсонала больницы в пос.Байтерек, но и на тот факт, что там отсутствовали лекарства, не было аптечки скорой помощи. И Алла Жиенбаева задается вопросом, где в данном случае надзорные органы, почему они до сих пор не обратили внимание на это дело, и позволяют умалчивать о произошедшем.



