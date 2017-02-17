Реализацию Послания обсудили в Институте Сорбонна - Казахстан КазНПУ им.Абая

В Алматы в Институте Сорбонна - Казахстан КазНПУ имени Абая прошла научно-практическая конференция, посвященная Посланию Президента Республики Казахстан: «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», сообщила пресс-служба Верховного суда.





В мероприятии приняли участие председатель Конституционного Совета Игорь Рогов, председатель Верховного Суда Кайрат Мами, представители научной интеллигенции республики и профессорско-преподавательского состава вузов.





В своем выступлении И.Рогов, говоря о предстоящей конституционной реформе, осветил основные аспекты проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», а также отметил, что рабочая группа продолжает работу по обобщению поступающих предложений.





В свою очередь К.Мами проинформировал о работе Верховного суда по реализации задач, стоящих перед судейским корпусом в свете исполнения Послания и проведения реформ по перераспределению полномочий между ветвями власти.





В повестке дня форума три секции – проблемы конституционно-правового развития суверенного Казахстана в свете Послания Главы государства народу Казахстана, приоритеты внешней политики страны на новом этапе развития и вопросы образования в новой модели экономического роста.





В ходе конференции заслушаны доклады представителя МОН РК - завотделом Региональной экономики и Инновационного развития Института экономики МОН РК Альжановой Ф.Г., д.ю.н., профессора Сабикенова С.Н., д.и.н., профессора Кузнецова Е.А., д.ю.н., профессора Сабитовой А.А. и других видных казахстанских ученых.





Участники мероприятия дали высокую оценку законопроекту с поправками в Конституцию, предложенному для обсуждения Главой государства. Был высказан ряд предложений, которые будут направлены в рабочую группу.





В завершении конференции было озвучено единое мнение, что в условиях глобализации и мировой конкуренции на данном этапе развития Казахстана инновационная экономика, укрепление бизнес-среды, борьба с коррупцией и в целом повышение потенциала человеческого капитала являются ключевыми факторами развития страны, дальнейшей демократизации общества и государства.



