В Павлодаре в ДТП попал автобус с детьми
17 февраля 2017, 15:33
К счастью, никто сильно не пострадал.
Авария с участием детей произошла на трассе в Павлодарской области. Очевидцы засняли ДТП на видео, передает ИА «NewTimes.kz».
В пресс-службе ДВД Павлодарской области подтвердили информацию об аварии. «Полная информация будет позже, на месте работают наши сотрудники», — сообщили в местной полиции.
По информации очевидцев, в автобусе находились 18 детей. К счастью, никто сильно не пострадал.
Судя по кадрам, участниками дорожно-транспортного происшествия стали три автомобиля: легковой автомобиль Toyota, полицейская машина и автобус.
Фото и видео: newtimes.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844748-914c0845ac7afb353cc30e87886ae68a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...