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В Павлодаре в ДТП попал автобус с детьми

17 февраля 2017, 15:33

К счастью, никто сильно не пострадал.


Авария с участием детей произошла на трассе в Павлодарской области. Очевидцы засняли ДТП на видео, передает ИА «NewTimes.kz».

В пресс-службе ДВД Павлодарской области подтвердили информацию об аварии. «Полная информация будет позже, на месте работают наши сотрудники», — сообщили в местной полиции.

По информации очевидцев, в автобусе находились 18 детей. К счастью, никто сильно не пострадал.

Судя по кадрам, участниками дорожно-транспортного происшествия стали три автомобиля: легковой автомобиль Toyota, полицейская машина и автобус.


Фото и видео: newtimes.kz

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