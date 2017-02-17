В Павлодаре в ДТП попал автобус с детьми

К счастью, никто сильно не пострадал.

Авария с участием детей произошла на трассе в Павлодарской области. Очевидцы засняли ДТП на видео , передает , передает ИА «NewTimes.kz»





В пресс-службе ДВД Павлодарской области подтвердили информацию об аварии. «Полная информация будет позже, на месте работают наши сотрудники», — сообщили в местной полиции.





По информации очевидцев, в автобусе находились 18 детей. К счастью, никто сильно не пострадал.





Судя по кадрам, участниками дорожно-транспортного происшествия стали три автомобиля: легковой автомобиль Toyota, полицейская машина и автобус.







