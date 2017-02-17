За изнасилование шестилетней девочки жителя Хромтау осудили на 17 лет
17 февраля 2017, 15:42
Мать насильника с решением суда не согласна, родственники готовят апелляцию.
В Актюбинской области состоялся суд над насильником шестилетней девочки. 37-летний подсудимый вину в надругательстве ребенком так и не признал, сообщает Timeskz.kz.
Известно, что ранее житель города Хромтау Нурлан Муханбеткалиев получил 5 лет лишения свободы условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Срок наказания не закончился, когда он пошел на преступление над малолетним ребенком.
Судья Ахметкали Мулдагалиев приговорил насильника к 17 годам лишения свободы по совокупности неотбытого наказания и совершенного преступления. Осужденному назначили принудительное лечение от алкоголизма.
Ему также пожизненно запретили занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Кроме этого в суде удовлетворили иск на взыскание морального вреда для ребенка в размере 1 миллиона тенге. Мать насильника с решением суда не согласна, родственники готовят апелляцию.
По материалам дела, осужденный хорошо знал отчима своей жертвы и был вхож в их дом. 15 сентября он выпивал с отчимом девочки и его братом у них в доме. Пьяный Нурлан Муханбеткалиев поймал шестилетнюю падчерицу друга на летней кухне и совершил преступление. Ребенка обнаружил в сарае 10-летний брат и сразу рассказал об этом родителям, которые написали заявление в полицию. Экспертиза подтвердила факт насилия над девочкой в извращенной форме. Доказательством насильственных действий сексуального характера стало то, что девочка прямо указала на Нурлана Муханбеткалиева. Брат свидетельствовал, что Нурлан в это время находился у них в доме.
Фото: timeskz.kz
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