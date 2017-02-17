За изнасилование шестилетней девочки жителя Хромтау осудили на 17 лет

В Актюбинской области состоялся суд над насильником шестилетней девочки. 37-летний подсудимый вину в надругательстве ребенком так и не признал

Известно, что ранее житель города Хромтау Нурлан Муханбеткалиев получил 5 лет лишения свободы условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Срок наказания не закончился, когда он пошел на преступление над малолетним ребенком.





Судья Ахметкали Мулдагалиев приговорил насильника к 17 годам лишения свободы по совокупности неотбытого наказания и совершенного преступления. Осужденному назначили принудительное лечение от алкоголизма.





Ему также пожизненно запретили занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Кроме этого в суде удовлетворили иск на взыскание морального вреда для ребенка в размере 1 миллиона тенге. Мать насильника с решением суда не согласна, родственники готовят апелляцию.