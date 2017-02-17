СМИ: у подозреваемой в убийстве Ким Чен Нама нашли высокотоксичное вещество

В вещах одной из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера, обнаружено высокотоксичное вещество, сообщает в пятницу малайзийский сайт "Синчжоу ван" со ссылкой на источник,

Ранее полиция сообщила о задержании гражданки Вьетнама 1988 года рождения, у которой был найден паспорт на имя Доан Тхи Хюонг (Doan Thi Huong). Задержание произошло в одном из терминалов аэропорта перед вылетом женщины во Вьетнам.





Как сообщил источник, полиция обнаружила в ее сумочке флакон с неизвестным очень токсичным веществом. Отмечается, что результаты вскрытия тела Ким Чен Нама еще не обнародованы, но, по предварительным данным, он мог быть отравлен рицином или тотродотоксином. По информации СМИ, вероятнее всего, убийца прыснул ядом в лицо Ким Чен Наму.





Ранее сообщалось, что вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам, гораздо токсичнее цианида. Как отмечает сайт "Синчжоу ван", рицин и тетродотоксин соответствуют этому параметру.