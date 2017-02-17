СМИ: у подозреваемой в убийстве Ким Чен Нама нашли высокотоксичное вещество
17 февраля 2017, 15:47
Полиция обнаружила в ее сумочке флакон с неизвестным очень токсичным веществом.
В вещах одной из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера, обнаружено высокотоксичное вещество, сообщает в пятницу малайзийский сайт "Синчжоу ван" со ссылкой на источник, передает РИА Новости.
Ранее полиция сообщила о задержании гражданки Вьетнама 1988 года рождения, у которой был найден паспорт на имя Доан Тхи Хюонг (Doan Thi Huong). Задержание произошло в одном из терминалов аэропорта перед вылетом женщины во Вьетнам.
Как сообщил источник, полиция обнаружила в ее сумочке флакон с неизвестным очень токсичным веществом. Отмечается, что результаты вскрытия тела Ким Чен Нама еще не обнародованы, но, по предварительным данным, он мог быть отравлен рицином или тотродотоксином. По информации СМИ, вероятнее всего, убийца прыснул ядом в лицо Ким Чен Наму.
Ранее сообщалось, что вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам, гораздо токсичнее цианида. Как отмечает сайт "Синчжоу ван", рицин и тетродотоксин соответствуют этому параметру.
Малайзийское издание Star со ссылкой на источники сообщило, что задержанная гражданка Вьетнама утверждает, что стала жертвой обмана, расценив нападение как розыгрыш. По данным источника сайта "Синчжоу ван", она сказала, что ее вместе со второй подозреваемой наняли, чтобы они приняли участие в пранке (видео с розыгрышем).
Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживают члены его семьи. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия VX. Официального заключения о причине смерти пока нет.
Фото © REUTERS/ CCTV
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