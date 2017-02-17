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Единый CALL- центр для потребителей появился в Таразе

17 февраля 2017, 15:50

Центр станет серьезным подспорьем для граждан при решении их проблем, снизится количество их жалоб на монополистов и оперативно будут устраняться аварии.


В Таразе в рамках реализации проекта «Защита прав потребителей в сфере естественных монополий» по инициативе прокуратуры области создан единый CALL-центр для потребителей с номером 55 67 67, куда граждане могут обратиться для решения своих проблем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Жамбылской области.

Как отмечается, в органы прокуратуры области постоянно поступают жалобы потребителей о том, что в случаях аварийной ситуации не могут дозвониться до монополистов (отключение света, газа, тепла, прорыв воды) для вызова их работников для устранения аварии.

К примеру, для вызова аварийной службы любого монополиста достаточно позвонить по указанному номеру и операторы сами соединят с нужной для гражданина аварийной службой и оперативно направят их для устранения аварий.

«Полагаем, данный центр станет серьезным подспорьем для граждан при решении их проблем, снизится количество их жалоб на монополистов и в первую очередь оперативно будут устраняться аварии, что конечно же, является первостепенной задачей», - отметил начальник 1-го управления Даурен Кубеев.


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