Единый CALL- центр для потребителей появился в Таразе

Центр станет серьезным подспорьем для граждан при решении их проблем, снизится количество их жалоб на монополистов и оперативно будут устраняться аварии.

В Таразе в рамках реализации проекта «Защита прав потребителей в сфере естественных монополий» по инициативе прокуратуры области создан единый CALL-центр для потребителей с номером 55 67 67, куда граждане могут обратиться для решения своих проблем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Жамбылской области.





Как отмечается, в органы прокуратуры области постоянно поступают жалобы потребителей о том, что в случаях аварийной ситуации не могут дозвониться до монополистов (отключение света, газа, тепла, прорыв воды) для вызова их работников для устранения аварии.





К примеру, для вызова аварийной службы любого монополиста достаточно позвонить по указанному номеру и операторы сами соединят с нужной для гражданина аварийной службой и оперативно направят их для устранения аварий.





«Полагаем, данный центр станет серьезным подспорьем для граждан при решении их проблем, снизится количество их жалоб на монополистов и в первую очередь оперативно будут устраняться аварии, что конечно же, является первостепенной задачей», - отметил начальник 1-го управления Даурен Кубеев.



