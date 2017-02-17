Единый CALL- центр для потребителей появился в Таразе
17 февраля 2017, 15:50
Центр станет серьезным подспорьем для граждан при решении их проблем, снизится количество их жалоб на монополистов и оперативно будут устраняться аварии.
В Таразе в рамках реализации проекта «Защита прав потребителей в сфере естественных монополий» по инициативе прокуратуры области создан единый CALL-центр для потребителей с номером 55 67 67, куда граждане могут обратиться для решения своих проблем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Жамбылской области.
Как отмечается, в органы прокуратуры области постоянно поступают жалобы потребителей о том, что в случаях аварийной ситуации не могут дозвониться до монополистов (отключение света, газа, тепла, прорыв воды) для вызова их работников для устранения аварии.
К примеру, для вызова аварийной службы любого монополиста достаточно позвонить по указанному номеру и операторы сами соединят с нужной для гражданина аварийной службой и оперативно направят их для устранения аварий.
«Полагаем, данный центр станет серьезным подспорьем для граждан при решении их проблем, снизится количество их жалоб на монополистов и в первую очередь оперативно будут устраняться аварии, что конечно же, является первостепенной задачей», - отметил начальник 1-го управления Даурен Кубеев.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844751-dee29234385ab83254036cfdadc35674
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...