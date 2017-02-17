Президент Туркменистана распустил правительство

До утверждения нового состава правительства его членам поручено исполнять свои обязанности.

Во Дворце Рухыет состоялась торжественная церемония инаугурации вновь избранного Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Вступив в должность, глава государства выступил перед собравшимися, обозначив основные положения внутренней и внешней политики страны на ближайшие семь лет, передает передает ИА "Туркменистан Сегодня"





Я твёрдо убеждён в том, что вместе с родным народом, вместе со всеми вами, уважаемые соотечественники, мы самоотверженным трудом успешно решим поставленные задачи и превратим наше Отечество в одно из процветающих государств мира, - сказал Президент Туркменистана, ещё раз выразив искреннюю признательность всем избирателям, принявшим активное участие в выборах.





Избранный лидер заверил, что отдаст все свои силы, знания, опыт и способности, чтобы оправдать доверие соотечественников. Я твёрдо верю, в свой родной народ, - заявил глава государства, - в его огромный творческий потенциал, в его неиссякаемые возможности, в его счастливое и светлое будущее.





После этого Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в соответствии с Конституцией Туркменистана подписал Постановление о сдаче членами Кабинета Министров Туркменистана своих полномочий.





До утверждения нового состава правительства его членам поручено исполнять свои обязанности.





В завершение церемонии инаугурации под звуки торжественного марша воины Почётного караула вынесли из зала Государственный флаг Туркменистана, Штандарт Президента Туркменистана, Конституцию Туркменистана и священный Коран, которые перенесены в Президентский Дворцовый комплекс «Огузхан».





Фото с сайта CA-News



