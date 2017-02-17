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Президент Туркменистана распустил правительство

17 февраля 2017, 15:54

До утверждения нового состава правительства его членам поручено исполнять свои обязанности.


Во Дворце Рухыет состоялась торжественная церемония инаугурации вновь избранного Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Вступив в должность, глава государства выступил перед собравшимися, обозначив основные положения внутренней и внешней политики страны на ближайшие семь лет, передает ИА "Туркменистан Сегодня".

Я твёрдо убеждён в том, что вместе с родным народом, вместе со всеми вами, уважаемые соотечественники, мы самоотверженным трудом успешно решим поставленные задачи и превратим наше Отечество в одно из процветающих государств мира, - сказал Президент Туркменистана, ещё раз выразив искреннюю признательность всем избирателям, принявшим активное участие в выборах.

Избранный лидер заверил, что отдаст все свои силы, знания, опыт и способности, чтобы оправдать доверие соотечественников. Я твёрдо верю, в свой родной народ, - заявил глава государства, - в его огромный творческий потенциал, в его неиссякаемые возможности, в его счастливое и светлое будущее.

После этого Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в соответствии с Конституцией Туркменистана подписал Постановление о сдаче членами Кабинета Министров Туркменистана своих полномочий.

До утверждения нового состава правительства его членам поручено исполнять свои обязанности.

В завершение церемонии инаугурации под звуки торжественного марша воины Почётного караула вынесли из зала Государственный флаг Туркменистана, Штандарт Президента Туркменистана, Конституцию Туркменистана и священный Коран, которые перенесены в Президентский Дворцовый комплекс «Огузхан».

Фото с сайта CA-News


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