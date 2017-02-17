Генпрокурор: Сейчас без связей и знакомых можно устроиться в прокуратуру

Как отметил Генпрокурор, по результатам двух конкурсов, из 2000 кандидатов - 126 были приняты на службу в органы прокуратуры.

Сегодня в КазНУ им. Аль-Фараби состоялась встреча Генпрокурора Жакипа Асанова с преподавателями и студентами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.





Приветствуя участников, он особо подчеркнул, что данный вуз является одним из лучших учебных заведений Казахстана, где прошли его студенческие годы.





Во время встречи, Генпрокурор проинформировал о внедрении в органах прокуратуры новой системы отбора кадров. До внедрения новых механизмов среди молодежи было проведено анкетирование, в ходе которого 95% респондентов отметили о невозможности устроиться в прокуратуру без связей. Данный стереотип изменен. Сейчас без связей и знакомых можно устроиться в прокуратуру.





Как отметил Генпрокурор, по результатам двух конкурсов, из 2000 кандидатов - 126 были приняты на службу в органы прокуратуры. Из них, 21 или каждый шестой является выпускником КазНУ.





Кроме того, Ж.Асанов, отмечая достижения страны за годы Независимости, особо подчеркнул, что бесценным богатством являются закрепления государственной границы, развитие новой столицы Астаны.





В выступлении отмечено о росте уровня благосостояния населения по сравнению с 90-ми годами: продолжительность жизни возросла с 67 до 72 лет, рождаемость детей - с 350 тыс. до 400 тыс. в год; уровень младенческой и материнской смертности снизился в 2 и 6 раз, соответственно. На историческую родину вернулись более 1 млн.граждан.





Генпрокурор призвал молодежь не ограничиваться знаниями об этих ценностях и достижениях, но и активно их пропагандировать. Это долг каждого казахстанца, добавил Ж.Асанов.





В своем выступлении он также остановился на основных положениях Послания главы государства, конституционной реформе. В частности, акцентировал внимание на предлагаемые в статью 26 Конституции поправки. Он заверил, что нововведения не предусматривают вопросы передачи земли иностранцам и призвал молодежь не поддаваться провокациям.





В завершение встречи, Ж.Асанов посоветовал студентам саморазвиваться, быть активными и стремиться к лидерству, а также уделять больше времени чтению книг.



