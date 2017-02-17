Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

"Горячий" испанский педагог в ярости разбил ноутбук ученика

17 февраля 2017, 15:57

Учителя разозлил подопечный, который слишком туго соображал и к тому же нахамил ему.


В Испании преподаватель частного колледжа на занятии разбил вдребезги ноутбук ученика — мужчину разозлило, что подросток не мог выучить заданный материал и осмелился после этого хамить. Об этом сообщает craveonline.com, передает Life.ru.

Испанский педагог, о котором пока известно только то, что он преподаёт в частном колледже в Испании, пришёл в ярость из-за неуважительного поведения своего ученика и его нежелания учиться и во время занятия начал крушить его ноутбук. Один из учащихся снял произошедшее на свой телефон и выложил ролик с разъярённым педагогом в социальные сети.

На видео слышно, как мужчина кричит на ученика и отчитывает его за бестолковость.

— Я прошу всего лишь немного постараться! Немного постараться, чтобы выучить это! Мы тратим 20 минут на заучивание этого материала, 20 чёртовых (оригинал нецензурен. — Прим. Лайфа) минут! — на испанском языке произносит педагог.

На это парень ответил, что "платит деньги за своё обучение". Фраза окончательно вывела преподавателя из себя — он схватил ноутбук подростка и стучал им по парте до тех пор, пока устройство не вылетело у него из рук.


К настоящему моменту неизвестно, было ли начато какое-либо расследование в связи с данным инцидентом.

Евгения Зубкова
Кадр из видео

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...