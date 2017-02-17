"Горячий" испанский педагог в ярости разбил ноутбук ученика
17 февраля 2017, 15:57
Учителя разозлил подопечный, который слишком туго соображал и к тому же нахамил ему.
В Испании преподаватель частного колледжа на занятии разбил вдребезги ноутбук ученика — мужчину разозлило, что подросток не мог выучить заданный материал и осмелился после этого хамить. Об этом сообщает craveonline.com, передает Life.ru.
Испанский педагог, о котором пока известно только то, что он преподаёт в частном колледже в Испании, пришёл в ярость из-за неуважительного поведения своего ученика и его нежелания учиться и во время занятия начал крушить его ноутбук. Один из учащихся снял произошедшее на свой телефон и выложил ролик с разъярённым педагогом в социальные сети.
На видео слышно, как мужчина кричит на ученика и отчитывает его за бестолковость.
— Я прошу всего лишь немного постараться! Немного постараться, чтобы выучить это! Мы тратим 20 минут на заучивание этого материала, 20 чёртовых (оригинал нецензурен. — Прим. Лайфа) минут! — на испанском языке произносит педагог.
На это парень ответил, что "платит деньги за своё обучение". Фраза окончательно вывела преподавателя из себя — он схватил ноутбук подростка и стучал им по парте до тех пор, пока устройство не вылетело у него из рук.
К настоящему моменту неизвестно, было ли начато какое-либо расследование в связи с данным инцидентом.
Евгения Зубкова
Кадр из видео
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