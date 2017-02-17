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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 318,40, EURKZT_TOD - 338,70/339,20, RUBKZT_TOD = 5,5380, USDKZT_0_002 = +6,1680 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами  USDKZT_TOM, EURUSD_TOM и USDKZT_0_001 сегодня на KASE не проводились  в связи с праздничным днем 20 февраля в США (День рождения Джорджа  Вашингтона).  По результатам торгов на спот-рынке:  - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 318,40 тенге за доллар США при объеме    торгов 66 900 тыс. долларов США;  - по евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии спрос составил 338,70 тенге за    евро, предложение - 339,20 тенге за евро;  - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - по евро с расчетами Т+0 в долларах США сделок заключено не было,    на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,5380 тенге за рубль при объеме торгов    28 000 тыс. рублей.  Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 318,61 тенге за доллар (-0,81), суммарный объем  торгов - 120 000 тыс. USD (+2 600 тыс.).  На рынке операций валютного свопа:  - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,1680 %    годовых при объеме торгов 2 022 000 тыс. USD;  - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.  В торгах приняли участие 25 банков.  

17 февраля 2017, 15:58
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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