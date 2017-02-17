Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 318,40, EURKZT_TOD - 338,70/339,20, RUBKZT_TOD = 5,5380, USDKZT_0_002 = +6,1680 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_TOM, EURUSD_TOM и USDKZT_0_001 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 20 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона). По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 318,40 тенге за доллар США при объеме торгов 66 900 тыс. долларов США; - по евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 338,70 тенге за евро, предложение - 339,20 тенге за евро; - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами Т+0 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5380 тенге за рубль при объеме торгов 28 000 тыс. рублей. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 318,61 тенге за доллар (-0,81), суммарный объем торгов - 120 000 тыс. USD (+2 600 тыс.). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,1680 % годовых при объеме торгов 2 022 000 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 25 банков.