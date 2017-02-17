Казахстан готовится к экспорту отечественного газа в Китай в 2017 году

Не исключается возможность транзита российского газа в Китай по действующей газотранспортной системе Казахстана.

Министерство энергетики РК планирует в этом начать экспорт отечественного газа в Китай, передает Kazpravda.kz.

На данный момент построено 18 тыс. магистральных, 30 тыс. распределительных газопроводов, вводятся дополнительные мощности газопровода Казахстан - Китай, по которому уже транспортировано 173 млрд кубов транзитного газа, в том числе в 2016 году 35 млрд кубов. Построена и экспортируется линейная часть газопровода Бейнеу- Бозой - Шымкент, уже транспортировано порядка 5 млрд кубов газа, в том числе в 2016 году - 2 млрд.

«Проектная мощность газопровода будет доведена до 10 миллиардов кубометров. Это позволит начать поставки отечественного газа на экспорт в Китай, в случае если будут подписаны соответствующие договора. Кроме того, рассматривается возможности транзита российского газа в Китай по действующей газотранспортной системе Казахстана», - рассказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев на коллегии ведомства по итогам 2016 года.

Говоря об итогах прошедшего года, он заметил, что объем добычи газа составил 46,4 млрд кубов. Основные объемы добычи газа были обеспечены месторождениями ЗКО и Атырауской области. В 2017 году ожидается добыть до 48,1 млрд кубов газа, в том числе на Кашагане - до 3,1 млрд кубов, на Карачаганаке - до 18 млрд кубов и на Тенгизе - до 14,5 млрд кубов.

«В целом газовая отрасль имеет хорошую динамику развития. В 2016 году мы имеем сверхплановое производство, как товарного, так и сжиженного газа, в 2017 году производство товарного газа будет увеличено до 29 миллиардов кубов и сжиженного газа на 2,7 миллиона тонн», - сказал министр.

По его словам, за последние три года потребление сжиженного газа выросло на 65%, а продажи газа для нужд автолюбителей выросли со 100 тысяч тонн в год до 450 тысяч тонн в год.

«Это является одной из действующих мер по замене существующей импортозависимости от зарубежного ГСМ. Газ значительно дешевле, чем бензин, и решает многие проблемы экологического характера», - подчеркнул министр.

Он также рассказал о поэтапной газификации страны природным газом. В этом году впервые будет газифицирован Талдыкорган, куда подведен магистральный газопровод.

«Сегодня свыше 8 миллионов жителей получили доступ к газу. В процентном выражении это 46,3% население нашей страны. В 2016 году было газифицировано 50 населенных пунктов шести областей: Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской. Планы 2017 года - газифицировать восемь населенных пунктов в соответствующих областях - это порядка 72 тысяч человек», - отметил министр.

Автор: Азамат Сыздыкбаев