У KIA появится модель на водороде

Компания KIA Motors разрабатывает новый водородомобиль (FCV). Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на директора по маркетингу европейского подразделения KIA Артура Мартинса, экологичная модель поступит в продажу до конца 2021 года.





Примечательно, что автомобиль с самого начала проектируется с расчетом на использование топливных элементов: подобно седану Toyota Mirai, водородный KIA не будет иметь аналогов с ДВС. С типом кузова корейский автопроизводитель еще не определился, но в случае коммерческого успеха первой модели, за ней последуют и другие.





С водородными ячейками KIA и Hyundai экспериментируют еще с 1990-х годов. Например, KIA разработала Borrego FCEV – модификацию большого кроссовера, известного у нас как Mohave, а Hyundai ix35/Tucson FCV и вовсе является по сути единственным серийным кроссовером, представленном на американском и европейском рынках. Причем Hyundai уже в нынешнем году должна представить FCV нового поколения, запас хода которого будет увеличен с 600 до 800 км. Как и будущая модель KIA, этот Hyundai FCV получит принципиально новую платформу.





Чуть ранее стало известно, что в 2018 году KIA собирается представить еще одну «зеленую» новинку – полностью электрическую версию кроссовера Niro, который сейчас доступен только в виде гибрида.



