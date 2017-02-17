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У KIA появится модель на водороде

17 февраля 2017, 16:02

С водородными ячейками KIA и Hyundai экспериментируют еще с 1990-х годов.


Компания KIA Motors разрабатывает новый водородомобиль (FCV). Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на директора по маркетингу европейского подразделения KIA Артура Мартинса, экологичная модель поступит в продажу до конца 2021 года.

Примечательно, что автомобиль с самого начала проектируется с расчетом на использование топливных элементов: подобно седану Toyota Mirai, водородный KIA не будет иметь аналогов с ДВС. С типом кузова корейский автопроизводитель еще не определился, но в случае коммерческого успеха первой модели, за ней последуют и другие.

С водородными ячейками KIA и Hyundai экспериментируют еще с 1990-х годов. Например, KIA разработала Borrego FCEV – модификацию большого кроссовера, известного у нас как Mohave, а Hyundai ix35/Tucson FCV и вовсе является по сути единственным серийным кроссовером, представленном на американском и европейском рынках. Причем Hyundai уже в нынешнем году должна представить FCV нового поколения, запас хода которого будет увеличен с 600 до 800 км. Как и будущая модель KIA, этот Hyundai FCV получит принципиально новую платформу.

Чуть ранее стало известно, что в 2018 году KIA собирается представить еще одну «зеленую» новинку – полностью электрическую версию кроссовера Niro, который сейчас доступен только в виде гибрида.

Текст: Александр Орехов
Фото: KIA

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