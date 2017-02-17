Более 200 тысяч подписей собрано против проведения ОИ-2024 в Будапеште

Венгерское политическое движение Momentum собрало более 200 тысяч подписей против проведения в Будапеште Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Magyar Nemzet.





Представители движения надеются, что их кампания по сбору подписей приведет к организации референдума, на котором будет решаться вопрос о целесообразности проведения Олимпиады в Будапеште. Официальное решение о том, будет ли проведен референдум, будет принято после того, как организация представит результаты своей кампании по сбору подписей в избирательный комитет Будапешта. Согласно регламенту, для организации референдума в стране достаточно предоставить 138 тысяч подлинных подписей.





Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о выходе в финальный этап отбора за право принять ОИ-2024 Будапешта, Парижа и Лос-Анджелеса. Выборы города- организатора ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.



