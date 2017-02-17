Ни одно промышленное предприятие Павлодарской области в кризисный год не остановилось

По итогам 2016 года произведено 26,2 тыс. тонн нефтяного кокса, что составляет 131 процент к прошлому году.

За прошлый год ни одно промышленное предприятие Павлодарской области не остановилось, многие наращивают объемы производства, передает передает pavlodarnews.kz





Об этом рассказал на итоговой встрече с населением аким области Булат Бакауов. На успехах нескольких предприятий глава региона остановился более подробно. - В прошлом году возобновлен экспорт электроэнергии с Экибастуза в Российскую Федерацию, что позволило загрузить станцию до 70 процентов, - привел пример аким области.





- Но еще есть резервы, над которыми мы работаем. На территории СЭЗ-Павлодар действует предприятие УПНК-ПВ, производящее прокаленный кокс, используемый для производства первичного алюминия на Казахстанском электролизном заводе. Это наглядный пример взаимовыгодного сотрудничества группы ERG с предпринимателями области в целях увеличения местного содержания.





По итогам 2016 года произведено 26,2 тыс. тонн нефтяного кокса, что составляет 131 процент к прошлому году. В 2017 году планируется запуск девяти проектов по Карте индустриализации, наиболее значимый из которых - проект по модернизации Павлодарского нефтехимического завода, что позволит достичь глубину переработки нефти до 90% и более, обеспечить выпуск продукции качества Евро-4и Евро-5.После завершения модернизации, завод сможет перерабатывать до 6 миллионов тонн сырой нефти в год.





Начато строительство завода по производству легированного алюминия. Запуск ТОО «Giessenhause» послужит началом создания алюминиевого кластера и базой для последующей организации производств автомобильных дисков, профилей, листов, проволоки и плит из алюминиевых сплавов. Другими словами, в области открываются новые возможности по дальнейшей переработке алюминия и сплавов из него.





80 процентов этой продукции будет поставляться на экспорт. В качестве еще одного перспективного производства, 90 процентов продукции которого пойдет на экспорт, Булат Бакауов назвал кремниевый завод, который в 2018 году в Экибастузе запустит компания «ANSA SILICON» (объем инвестиций 38,7 млрд. тенге, с созданием 364 рабочих места). Всего же за прошедший год по информации акима в область привлечено свыше 430 млрд. тенге инвестиций.





В ближайшие три года планируется запуск 27 проектов с общим объемом инвестиций 975,5 млрд. тенге и созданием более шести тысяч рабочих мест. Глава региона отметил, что инвесторов в нашей области привлекают дешевая электроэнергия с ГРЭС-1, которая поступает минуя сети «КЕГОК», наличие водо-, авто- и ж/д путей и квалифицированных трудовых ресурсов. Благодаря всем этим преимуществам себестоимость продукции некоторых павлодарских предприятий в два раза ниже, чем у других производителей.



