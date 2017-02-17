Из Афганистана экстрадировали казахстанца, обвиняемого в хищении 80 млн тенге

С 2015 года последний разыскивался ДВД Мангистауской области и в последующем был задержан правоохранительными органами на территории Афганистана.

Компетентными органами Исламской Республики Афганистан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина «Ш» для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры, передает Zakon.kz.





«Он обвиняется в том, что будучи директором одного из ТОО в г.Актау в 2014– 2015г.г., путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств 11 потерпевших на сумму порядка 80 млн. тенге, заключив с ними договора на поставку новых автомашин и получив предоплату, покинул пределы Казахстана, - говорится сообщении. - С 2015 года последний разыскивался ДВД Мангистауской области и в последующем был задержан правоохранительными органами на территории Афганистана».





При содействии Комитета национальной безопасности РК 17 февраля он экстрадирован в Казахстан и водворен в ИВС по г.Алматы.



