Из Афганистана экстрадировали казахстанца, обвиняемого в хищении 80 млн тенге
17 февраля 2017, 16:17
С 2015 года последний разыскивался ДВД Мангистауской области и в последующем был задержан правоохранительными органами на территории Афганистана.
Компетентными органами Исламской Республики Афганистан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина «Ш» для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры, передает Zakon.kz.
«Он обвиняется в том, что будучи директором одного из ТОО в г.Актау в 2014– 2015г.г., путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств 11 потерпевших на сумму порядка 80 млн. тенге, заключив с ними договора на поставку новых автомашин и получив предоплату, покинул пределы Казахстана, - говорится сообщении. - С 2015 года последний разыскивался ДВД Мангистауской области и в последующем был задержан правоохранительными органами на территории Афганистана».
При содействии Комитета национальной безопасности РК 17 февраля он экстрадирован в Казахстан и водворен в ИВС по г.Алматы.
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