В Талдыкоргане прошла процедура взвешивания боксеров «Astana Arlans» — «Uzbek Tigers»

Встреча между Astana Arlans и Uzbek Tigers состоится 18 февраля в талдыкорганском дворце спорта «Жастар».

17 февраля в Талдыкоргане прошла церемония взвешивания боксеров «Astana Arlans» и «Uzbek Tigers» перед очной встречей команд в рамках седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB).





В весовой категории до 52-х килограммов новый капитан «Astana Arlans», чемпион Азии 2016 года и участник Олимпиады-2016 Олжас Саттыбаев встретится с молодым узбекским боксером Аброржоном Кодировым.





В весе до 60-ти килограммов серебряного призера чемпионата Азии-2015 Закира Сафиуллина ждет непростой поединок против призера чемпионатов мира и олимпийских игр Муроджона Ахмадалиева.





В категории до 69-ти килограммов наставник «волков» Нурлан Акурпеков выставил лучшего боксера Азии 2016 года по версии WSB Асланбека Шымбергенова. Его соперником стал серебряный призер Олимпиады-2016 года Шахрам Гиясов.





В тяжелых весах Нурдаулету Жарманову (до 81-го килограмма) предстоит сразиться с еще одним олимпийским призером из Узбекистана Бектимиром Меликузиеывм. А в весе свыше 91-го килограмма Камшыбек Конкабаев проверит на прочность Баходира Жалолова.





Добавим, что в прошлом сезоне казахстанская и узбекская команды дважды встречались друг с другом. В Ташкенте «тигры» победили со счетом 4:1, а в ответной встрече в Казахстане «волки» взяли реванш с аналогичным счетом.





«Нас ожидает невероятный бой, - сказал супервайзер встречи Рэй Силвас. - Мы увидим встречу двух достойнейших команд – «Astana Arlans» дважды были чемпионами Всемирной серии бокса, а команда из Узбекистана блестяще выступила на Олимпиаде-2016, выиграв командный зачет. Это мой не первый приезд в Казахстан, и я очень рад быть здесь в качестве супервайзера».





На правах хозяев встречи гостей из Узбекистана поприветствовал наставник «волков» Нурлан Акурпеков:

«Все наши ребята являются мастерами спорта международного класса, чемпионами Казахстана и призерами международных турниров, есть олимпиец капитан команды Олжас Саттыбаев. Хочу поздравить узбекскую команду с отличным выступлением на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Завтра у нас будут очень зрелищные бои, уверен, что все зрители будут довольны увиденным».





Наставник «Uzbek Tigers» Тулкин Киличев не стал раскрывать тактических подробностей своей команды на предстоящий бой:

«Мы рады снова приехать в Казахстан, нас всегда здесь тепло встречают. Мои боксеры постараются показать свои лучшие качества, все, что они умеют в ринге. Не сомневаюсь, что встреча получится очень интересной и достойной. Мы привезли лучших боксеров, но предсказать итоговый результат очень трудно».





Напомним, что в стартовой встрече нового сезона «Astana Arlans» на выезде со счетом 3:2 победили команду «Russian Patriots». Узбекские «тигры» со счетом 2:3 в первом матче проиграли «China Dragons».

Встреча между Astana Arlans и Uzbek Tigers состоится 18 февраля в талдыкорганском дворце спорта «Жастар». Начало боев в 18:00 по времени Астаны.











