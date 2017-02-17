В Акмолинской области сменился прокурор

Представление нового главы ведомства состоится в понедельник.

До этого Ташимбаев менее двух месяцев проработал и.о. прокурора Северо-Казахстанской области, на эту должность он был назначен 4 января 2017 года.

Трудовую деятельность начал стажером следователя прокуратуры Фрунзенского района города Алматы. Работал следователем прокуратуры, помощником прокурора Фрунзенского района города Алматы, а также помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Илийского района Алматинской области. В разные годы занимал различные должности в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а также был прокурором Турксибского и Бостандыкского районов города Алматы, заместителем прокурора города Астаны. С 2007 по 2012 годы работал заместителем заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК. С 2012 года до настоящего назначения работал начальником Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.





Фото: sko.prokuror.kz







